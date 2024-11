La pioggia di sei mesi in 12 ore: a Riposto, in provincia di Catania, si contano i danni il giorno dopo l'alluvione che ha colpito la costa orientale della Sicilia. Il nubifragio ha fatto esondare il torrente Jungo, solitamente a secco, e ha trascinato a valle massi, detriti e pietra lavica. Case e strade si sono allagate, costringendo i vigili del fuoco a operare in servizio straordinario e la Protezione civile a impiegare oltre 100 volontari.