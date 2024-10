In provincia di Catanzaro, i Vigili del fuoco hanno eseguito più di 110 interventi negli ultimi due giorni a causa del maltempo. Le squadre stanno lavorando per verificare la viabilità tra i comuni di Jacurso e Maida, colpiti da smottamenti, e per prosciugare aree allagate vicino all'aeroporto di Lamezia Terme.