Violenti temporali hanno colpito il Genovese e il Savonese, causando frane e allagamenti, soprattutto in Valbormida. A Cairo Montenotte, il fiume Bormida è esondato rapidamente, allagando strade e edifici, tra cui l’ospedale e la sede della Croce Bianca. I vigili del fuoco e squadre di soccorso, con escavatori e mezzi acquatici, hanno lavorato senza sosta per mettere in sicurezza la zona e assistere le persone colpite .