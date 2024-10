Maltempo, in Piemonte il Bormida supera la soglia di pericolo

Ha piovuto senza interruzioni per tutta la notte sull’intero Piemonte, tra sabato e domenica. Punte di oltre 200 mm in 24 ore al confine con la Liguria, in val Bormida. Un quantitativo d’acqua che ha messo a dura prova il territorio, con un mese di ottobre già molto piovoso, con il terreno zuppo d'acqua. "In questo fine settimana sono caduti mediamente oltre 100-150 mm, con punte che hanno superato i 200 al confine con la Liguria. Ma l'aspetto molto importante è considerare che tutto il mese di ottobre abbiamo avuto già piogge precedenti importanti e quindi questo evento è capitato in un suolo già molto saturo e con i fiumi che erano già particolarmente in piena". L’allerta rimane arancione fino alla mezzanotte di domenica solo nell’Alessandrino, gialla nel resto della regione. È il fiume Bormida l’osservato speciale, perché ha superato la soglia di pericolo, come vediamo in queste immagini del quotidiano Il Piccolo di Alessandria. E in città sono sati rinforzati gli argini per contenerne la piena. "Il Bormida dopo essere stato attenzionato nella parte alta al confine con la Liguria, adesso la piena sta transitando verso valle. L'area di Alessandria, la città di Alessandria è la zona maggiormente sotto attenzione e comunque il Tanaro non è in piena quindi questa piena può transitare abbastanza in libertà e quindi non avere dei rigurgiti del Tanaro". Sotto controllo anche il Po. Qui siamo ai Murazzi di Torino e la piena è transitata, allagando la zona dei locali. Il lungofiume è inaccessibile e presidiato. Locali chiusi qui ai Murazzi, smontati i dehor, portati al sicuro tavolini, sedie che si trovavano in questa zona più vicina al fiume perché durante la notte il Po è esondato. Siamo nel centro di Torino e come potete vedere l'acqua ha superato di almeno 50 cm l'argine nella zona più vicina alla sponda tutto è stato allagato. Nel resto del Piemonte smottamenti e piccole frane, qui siamo a Varallo Sesia ad esempio, hanno determinato la temporanea chiusura di strade secondarie. Il meteo, però, è in netto miglioramento su tutta la regione.