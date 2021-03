Merola a Sky TG24: "Bologna a un passo da zona rossa"

L'Emilia Romagna, la città metropolitana di Bologna, siamo a un passo dalla zona rossa. Noi abbiamo preso un provvedimento cosiddetto arancione scuro dalla nostra ASL dal nostro sistema ospedaliero, ci segnalano che la situazione dei ricoveri, sta aumentando in modo notevole e che il peggio deve ancora venire. Quindi penso che in questi giorni da qui a venerdì, dovremmo valutare ulteriori restrizioni sul piano vaccini, mi sento di aggiungere che è bene aver individuato la protezione civile forse da riconsiderare la scelta che alcune regioni hanno fatto di affidarsi ai medici di famiglia, non perché non siano competenti, ma perché abbiamo bisogno di celerità di velocità. Abbiamo allestito nella nostra fiera un padiglione enorme per fare i vaccini, siamo prontissimi a farli nei tempi dovuti.