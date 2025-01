Miccoli: "un token equivale ad energia pulita"

si è cominciato a capire che le criptovalute e la tecnologia sottostante della della blockchain sono la forza che spingerà allo sviluppo della finanza digitale nel futuro. E qui, se andiamo a vedere, diciamo, una delle cose più interessanti è che Trump, tra i vari ordini esecutivi, ne ha firmato uno dedicato proprio alla finanza del futuro, quindi alla finanza digitale in blockchain. Allora perché è importante questo? Perché questo settore, quindi il settore delle criptovalute e quello della Toni sono settori ancora piuttosto nuovi? No, sono settori nuovi in cui non ci sono ancora gli operatori dominanti. Come l'invidia di turno, no. Quindi cosa succede? Diciamo che qui abbiamo una situazione in cui Trump lancia il guanto di sfida e dice conquisterò il mondo con le nostre aziende che saranno le più innovative di tutte. Ma come sta capitando sull'intelligenza artificiale? Siamo in un settore dove, come si diceva, la partita è ancora aperta. Sì, e noi in Europa stiamo giocando la nostra parte okay e e su questo poi le devo chiedere risposte sintetiche, perché così Christian riesco a farle un pochino più di domande, perché abbiamo sempre sei minuti anche con lei. Allora la seconda domanda che le faccio è su um i questi cri queste cripto mim lanciate perse per esempio dal presidente americano e dalla s la di Melania. Ma è possibile che un presidente americano lanci una sua criptovaluta? Cioè voi, per esempio, operatori del settore, che valutazione date a questo? Ma credo che quelli che si coprono quel quella criptovaluta potrebbero avere qualche forte delusione in futuro. No, perché in realtà stanno di fatto finanziando una persona e quindi andremo a vedere cosa succede allora. Io personalmente vedo molto meglio altri tipi di sviluppo nel settore cripto e come ad esempio quello che abbiamo fatto il token che abbiamo lanciato noi con i nel questa settimana. Questo è un token in cui in realtà io non mi compro una speranza di guadagno futuro, ma compro una parte di una centrale di energia rinnovabile e quindi abbatto la mia bolletta per i prossimi anni. Sostanzialmente, quindi c'è modo e modo di usare la blockchain. Nelle criptovalute si possono fare o le cose iper speculative un po' borderline come il meme coin di Trump e Melania, o invece cose che danno un contenuto di utilità e concretezza a tutti. Quindi, come nel caso mio Enel sì, scusi Christian, veramente deve stare nel minuto e mezzo. Lei mi sta dicendo che è possibile usare le criptovalute per utilizzarle in parte per investire su progetti anche rinnovabili. Un po' come quando si lancia il BTP green che tu sai che sta investendo in un certo mi passi questo paragone? Ovviamente se vuole mi può correggere, cioè spiegandolo al lattaio dell'ohio a casa. Lei come la spiegherebbe questa criptovaluta? Veramente in un minuto um, diciamo io sostanzialmente compro una parte della produzione di una centrale eolica o solare e in cambio ottengo l'energia che questa produce. Cioè se io vivo in un grattacielo all'interno di Milano e non posso installare i miei pannelli fotovoltaici, ma ugualmente vorrei a beneficiare di energia pulita. Cosa faccio? Il pannello non lo posso installare, ma posso comperare questo token Enel che vende conio con il quale mi garantisco il fatto che l'energia che consumo è pulita. Okay, è chiarissimo. Quindi strettamente legato all'energia pulita prodotta dalla società alla quale, appunto è legato il token. Perché lei ha proprio detto Se non erro, è Token Enel, giusto? Esatto. È un token emesso da Enel che distribuisce conio e quindi so sostanzialmente cosa succede diciamo che è una delle prime applicazioni al mondo in cui si vede come la tecnologia blockchain e la token possono dare dei vantaggi pratici a tutti. .