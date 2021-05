Piazza del Duomo esplode alle 17, il 19esimo scudetto dell'Inter, omaggio dell'Atalanta, arriva con 4 giornate di anticipo, e la metà nerazzurra della città scene strada per festeggiare. "Abbiamo sofferto negli anni, quest'anno diciamo che gli ultimi due anni qualche soddisfazione l'abbiamo avuta. Purtroppo abbiamo perso l'anno scorso la coppa che è stata un po' quello che ci ha dato la spinta per arrivare a vincere". "Penso che è stato sofferto ma non tanto, nel senso vincere con quattro giornate di anticipo è fenomenale quindi godiamoci il momento è fantastico, è tutto fantastico". "Sono 11 anni che lo aspettiamo, io e lui eravamo qua 11 anni fa, lui era piccolissimo così, adesso siamo cambiati ma siamo sempre qua, forza Inter, grande Inter, sempre". Con il passare delle ore i tifosi aumentano, si sommano alla folla della prima giornata in zona gialla. Mascherine abbassate, assembramenti, impossibile mantenere il distanziamento dal Duomo al Castello, nonostante il Club abbia chiesto con un tweet di festeggiare in modo responsabile, la situazione alle 19 è questa. Bandiere, fumogeni, tante famiglie, ma anche cori e abbracci senza mascherine, con il passare delle ore la piazza inizia a svuotarsi, resta la voglia di festeggiare uno scudetto tanto atteso.