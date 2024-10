A Milano le videocamere di sorveglianza hanno ripreso l'aggressione mortale avvenuta durante un tentato furto in un bar di viale Giovanni da Cermenate. Un 37enne è stato ucciso a forbiciate dal marito e dal nipote della titolare del bar. L'uomo è stato colpito al torace e inseguito per diversi metri prima di essere accoltellato altre 20 volte. Il 118 è intervenuto, ma non c'era più nulla da fare. Secondo le prime indagini, l'omicidio è stato classificato come volontario.