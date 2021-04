Morra a sky tg24: vaccini per conquistare consensi

Ogni singolo può anche avere la coscienza più diabolica di questa terra. Il problema è l'organizzazione. Lo Stato non può permettere che il singolo faccia il furbo, quindi lo Stato, se esiste, ha il compito di fermare il cittadino che cerca di ledere il diritto di chi è più meritevole di vaccino e gli deve dire "no, tu devi aspettare il tuo turno!". Se tu demandi ai Sindaci la responsabilità di determinare le categorie, o presunte tali, meritevoli di vaccino, tu concedi all'autorità politica un potere che non dovrebbe essere concesso alla stessa. Anche perché, ricordo, che noi, molto spesso, sciogliamo Comuni per infiltrazioni mafiose, magari vengono, ahimè, arrestati anche amministratori locali, quindi bisognerebbe essere più possibile obiettivi, rigorosi, scientifici, facendo capire che il vaccino va somministrato unicamente a chi deve essere tutelato per ragioni medico-sanitarie.