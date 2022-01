Naufragio Costa Concordia, gli scogli colpiti dalla nave

Due scogli hanno deciso il destino della Concordia, lo scoglio delle Scole e della Gabbianara. Lo scoglio delle Scole è il primo, quello su cui la nave è andata a infrangersi e che ha tagliato la fiancata per circa 70 m. "È lo scoglio delle Scole che è stato il punto di impatto della nave, noi qua sotto abbiamo fatto i vari rilevamenti e le misurazioni della roccia che si è staccata e dei vari detriti della nave che sono stati trovati sott'acqua". La nave impazzita gira su se stessa, come dimostra il video delle maniglie della plancia di comando: una tutta avanti, l'altra a marcia indietro. La Concordia viene bloccata dal secondo scoglio, quello della Gabbianara. "In questa posizione qua praticamente, è la posizione finale dove poi si è adagiata la nave". In quella posizione, assicurano gli esperti, potevano salvarsi tutti se l'ordine di evacuazione fosse arrivato per tempo, poi il vento inizia ad inclinare la Concordia e solo la presenza dello scoglio, impedisce un epilogo ben più tragico ovvero, il totale ribaltamento della nave.