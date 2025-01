Il Presidente della Repubblica si congratula con le vincitrici della Billie Jean King Cup e i vincitori della Coppa Davis, poi fa i complimenti a Sinner per il bis agli Australian Open. Il tennista altoatesino non è presente, costretto a dare forfait per la necessità di osservare un periodo di assoluto riposo. "Una stagione straordinaria per l'Italia", dice il Capo dello Stato. Malagò: "Il tennis è diventato popolare".