Neve a Milano, albero caduto e disagi

Era prevista ed è arrivata. Ecco come si è svegliata Milano, sotto 20 centimetri di neve fresca, abbondante e a fiocchi grossi durante la notte per lasciare il posto a neve fine e a vento gelido nella mattinata e nonostante l'allerta la città è in ginocchio, danni e disagi un po' ovunque, ma soprattutto in periferia, alberi caduti, rallentamenti del traffico anche sulle grosse arterie e linee del tram interrotte, treni in ritardo. Per la caduta di un palo una donna rimane ferita ad una gamba, per fortuna in modo non grave, se la caverà con una lieve commozione cerebrale, muore per il freddo un anziano clochard settantaseienne, 3 persone vengono colpite da infarto mentre spalano la neve, solo i bambini l'avevano sperata la neve e se la godono. Adesso che ha messo un po' di nevicare sembra che abbiano cominciato un pò a pulire, speriamo che continuino. Marciapiedi da dove veniamo noi ancora un pò sporchi. Noi dovevamo uscire, dovevamo fare delle commissioni, ma abbiamo preferito rinunciare a tirar fuori la macchina ed abbiam preferito fare una passeggiata a piedi e giocare perché, come si vede, le strade almeno nella nostra zona non sono pulite, la macchina del sale non l'abbiamo mai sentita, aspettiamo. Il piano d'emergenza era pronto e scatta subito, 200 mezzi, tra spazzaneve e spargisale, 1200 spalaneve messi in campo dal comune per tenere puliti i marciapiedi. Eppure i vigili del fuoco e polizia locale sono in affanno per le troppe chiamate, in via Raffaello Sanzio un tram viene sventrato per la caduta di un albero. Disagi anche per i pendolari con ritardi dei treni fino a due ore e chi usava l'A1 per venire in città da sud ha dovuto fare ore di coda in autostrada per un incidente all'altezza di Piacenza. Per fortuna il maltempo darà una tregua nelle prossime ore.