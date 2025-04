Olimpiadi 2026 Milano Cortina, svelata torcia olimpica

A Milano e all'Expo di Osaka sono state presentate le torce ufficiali dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026. Realizzate in alluminio riciclato, sono blu per le Olimpiadi e bronzo per le Paralimpiadi. La fiaccola, disegnata dallo studio Carlo Ratti Associati, riflette il paesaggio attraversato. Stefania Belmondo e Bebe Vio le hanno portate in scena a Milano. L’accensione avverrà il 26 novembre a Olimpia, in Grecia, con arrivo a Roma a dicembre e poi staffetta fino alla cerimonia d’apertura a Milano .