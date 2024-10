Omicidio 15enne, padre Zanotelli: incontrare i coinvolti

"Lei ha avuto modo di incontrare la famiglia della vittima e che aria tira qui a Rione Sanità dove lei vive ormai da molti anni?" "L'aria che tira non è certamente bella, ma sì ho anche incontrato la famiglia, sono andato a portare le mie condoglianze, le nostre condoglianze perché per una mamma vedersi portar via un figlio così in una notte, una notte drammatica, è veramente uno strappo incredibile. Appena anche gli altri vorrò conoscere, io voglio andare personalmente a salutarli". "Lei vuole quindi incontrare i membri di queste due gang che si sono affrontate?" "Appena io so esattamente i nomi e cognomi e dove vivono, voglio andare a salutare le famiglie per portare consolazione ma anche per capire in che contesti vivono questi ragazzi. Dobbiamo assolutamente investire su tutta una serie di processi educativi fondamentali, prima di tutto la scuola pubblica, capacità di trovare assistenti sociali, eccetera". "Voi avete in programma delle iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni a questo punto". "Vogliamo davvero che tutta questa realtà si unisca insieme e scenda in piazza e andiamo, vogliamo portare un nostro programma a chi governa, quindi al comune, al sindaco portarla al prefetto e portarla a De Luca in Regione. Qui davvero la politica che governa in questa città deve prenderla seriamente in mano, altrimenti si troverà con una bomba che prima o poi gli scoppierà fra le mani".