Pandemia, aprono nuovi Covid Hotel a Milano

C'è un ragazzo di 19 anni risultato positivo in aeroporto, un signore di mezza età che non sapeva come isolarsi dal resto della famiglia, alcuni senzatetto inviati qui dai centri di accoglienza. I Covid Hotel a Milano si sono riempiti via via negli ultimi giorni. "Stanno aumentando le richieste di cittadini che chiedono di essere trasferiti nei Covid Hotel perché positivi e vogliono essere isolati dalla propria famiglia per evitare ulteriori contagi". Stanze singole, pasti in camera, le Usca vengono a fare i tamponi, appena si libera una stanza arriva subito una nuova richiesta. In questo Covid Hotel, vicino alla Stazione Centrale, ci sono solo persone positive ma asintomatiche, 45 stanze e tutte piene. "Sta crescendo molto anche la pressione sugli ospedali, quindi è necessario offrire una valvola di sfogo per gli stessi ospedali e ci siamo attrezzati inviando i pazienti che hanno una sintomatologia non più attiva con la malattia, gli stiamo trasferendo in una struttura dove è presente nelle 24 ore una squadra di medici Usca".