Pescara, stuprano una ragazza di 17 anni, due indagati

Stuprata dal branco a 17 anni. Così una ragazzina ha denunciato di essere stata violentata da un gruppo di ragazzi, accusandoli anche di aver approfittato di lei dopo averla fatta ubriacare. È accaduto a Pescara, come riportato dal quotidiano abruzzese "Il Centro", che ricostruisce quanto sta emergendo dalle indagini, che sono tuttora in corso. I fatti risalgono al 13 febbraio scorso, quando un gruppetto di ragazzini avrebbe condotto la diciassettenne che conoscevano bene in uno sgabuzzino di un palazzo situato in una zona periferica di Pescara. Qui l'avrebbero costretta a subire atti sessuali, mentre la giovane si trovava in uno stato di incapacità fisica e psichica dovuta all'assunzione di alcol. Due sono gli indagati per violenza sessuale di gruppo, aggravata proprio dall'utilizzo di sostanze alcoliche. Gli accusati sarebbero fratelli, uno maggiorenne e l'altro minorenne. Due le inchieste coordinate dalla Procura di Pescara e da quella per minorenni de L'aquila. Le indagini sono condotte dai carabinieri e dai poliziotti del Gav, il gruppo antiviolenza che appartiene alla Procura di Pescara. Le forze dell'ordine hanno perquisito l'abitazione del ragazzo maggiorenne in cerca di ulteriori prove utili a ricostruire quanto accaduto. Per questo motivo sono stati portati via alcuni telefonini e smartphone. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore. L'analisi dei tabulati telefonici potrebbero infatti svelare anche la presenza di eventuali complici. .