Piacenza, 4 ragazzi perdono la vita intrappolati in auto

Hanno perso la vita tutti e quattro mentre stavano tornando a casa dopo aver trascorso insieme una festa di compleanno. Il tragico incidente è avvenuto alle porte di Piacenza in una zona isolata, Malpaga di Calendasco nella notte. Le vittime sono tutti giovani ventenni, tre ragazzi e una ragazza che si trovavano a bordo di un'automobile finita nelle acque del fiume Trebbia. A dare l'allarme il giorno dopo nella tarda mattinata è stato un pescatore della zona che ha chiamato i soccorsi dopo aver notato un'automobile spuntare semi sommersa dalle acque del fiume. Quando i Vigili del Fuoco sono arrivati con le squadre di sommozzatori si sono resi conto che all'interno del mezzo c'erano i corpi senza vita di quattro ragazzi. Le famiglie avevano dato l'allarme non vedendo i figli tornare a casa. La dinamica dell'accaduto è al vaglio degli inquirenti. Da quanto è stato ricostruito l'auto è caduta in acqua dopo aver percorso una strada sterrata. Come sia finita in mezzo ai campi è ancora da chiarire ma forse è stata la nebbia fitta della notte a confondere il conducente. L'automobile è precipitata da circa 3 metri, cadendo si è ribaltata e i quattro amici sono rimasti intrappolati all'interno.