Pio Albergo Trivulzio centrale per dimissioni extraospedale

Si trova all'interno del Pio albergo Trivulzio, è stata istituita con la delibera regionale dell'8 marzo per rispondere ad un'esigenza precisa. Liberare velocemente posti negli ospedali e trasferire pazienti Covid e non. Da allora la centrale unica per le dimissioni extra ospedaliere della Lombardia ha trasferito oltre 22000 persone. Di queste quasi 7 mila ancora positive, ma quante nelle Rsa? Dall'8 marzo fino ad aprile sono stati trasferiti di questi 6775 pazienti, esclusivamente 219 pazienti. Il Pio Albergo Trivulzio non ha mai ricevuto nessun paziente Covid, proprio perché l'Rsa non si è mai messa a portale per il trasferimento di pazienti Covid. I pazienti Covid sono andati in strutture Rsa chiuse o comunque, erano state riaperte per pazienti Covid dedicati. Tutte le strutture sanitarie della Lombardia che dimettono un paziente inseriscono il suo nominativo anagrafico, clinico sul portale unico. La centrale decide in base alle sue condizioni cliniche dove mandarlo. Noi gestiamo pazienti Covid positivi, asintomatici o pauci sintomatici. Se il paziente risulta avere un quadro clinico abbastanza importante viene inviato nelle strutture subacute in cui è presente sostanzialmente quella che è l'assistenza medica h24. Dopodiché abbiamo l'invio di pazienti Covid presso le degenze di sorveglianza. Le degenze di comunità. Infine i Covid hotel, in cui sostanzialmente manderemo pazienti positivi asintomatici autonomi.