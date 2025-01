Pompei, scoperto complesso termale con sala banchetti

Nel cantiere di scavo nell'insula 10 della Regio IX di Pompei è emerso un grande complesso termale privato, annesso a un salone per banchetti. Considerato tra i più imponenti e articolati settori termali privati noti nella città, il complesso rivela la ricchezza del suo proprietario, probabilmente un membro dell'élite pompeiana negli ultimi decenni di vita della città. Questi spazi erano destinati a ospitare banchetti e momenti di relax termale, trasformandosi in una cornice per "spettacoli" sociali, con il padrone di casa come protagonista.