Ponza, al via prima dose vaccini Pfizer over 80

Ponza insieme a Ventotene è una delle due isole pontine che fanno parte della ASL di Latina. Arriviamo dopo due ore di navigazione da Formia a bordo di un guardiacoste, Buratti, della guardia di finanza. Grazie all'impiego dei mezzi navali e aerei è stato possibile il trasporto sia di persona sia dei vaccini nella giornata di ieri. Circa tremila gli abitanti in questo periodo dell'anno che diventano anche più del doppio durante la stagione estiva. L'anno scorso Ponza è stata una delle località covid free in Italia, quest'anno si punta all'immunizzazione di massa prima dell'inizio della bella stagione. Rendere la popolazione che abitualmente è residente nelle isole è un nostro obiettivo prima della stagione. 168 prime dosi di vaccini Pfizer che nel giro di 48 ore verranno somministrate a tutti gli over 80. Ci sono operatori delle forze dell'ordine, oncologici o trapiantati sull'isola, noi li vacciniamo nella stessa giornata di oggi. Tra oggi e domani abbiamo circa 168 vaccini da fare per quando riguarda il vaccino Pfizer e 20 vaccini AstraZeneca, quindi 188 vaccini in tutto nella giornata di oggi ne faremo 80. Ponza è diventata l'osservata speciale dopo l'impennata di contagi nello scorso week end con un cluster familiare, 24 casi positivi nel giro di poche ore, tutti all'interno della stessa piccola comunità. Nell'attesa di sviluppi è stata disposta la chiusura in via precauzionale di tutte le scuole fino a sabato prossimo. In questo momento abbiamo questo picco, stiamo monitorando, io sono sempre constantemente in contatto con il Dipartimento di prevenzione dell'ASL pronto a intervenire per qualsiasi cosa possa occorrere.