Oakland 21 febbraio 2021, giornata di sole con Luna Rossa e Britannia pronte a sfidarsi nella settima regata della loro battaglia. Luna Rossa sempre con 360 metri di vantaggio sul Britannia che cerca di ricostruire qualcosa in questa coppa, ma è davvero delfino felice Luna Rossa. Questa mano gialla che accarezza l'acqua, la taglia come fosse una fetta di burro, è un grande orgoglio poter dire che sono italiani. Bravi! Coppa America! Siamo italiani oh!.