"É importante vaccinarsi?" "É molto importante vaccinarsi per poter riprendere la vita, il nostro futuro, perché il nostro futuro è il futuro dei giovani." "Quanti anni hai?" "Io ho 18 anni." "Giovanissimo!" "Esattamente." "Come ti senti essere tra gli ultimi vaccinati?" "Una bomba, ti dico." Si chiude così la campagna di vaccinazione di massa, a Procida, la piccola gemma del golfo di Napoli, che procedendo per fasce d'età, ha somministrato la prima dose anche ai più giovani, una scelta che porterà questa ad essere la prima isola Covid free in Italia. In un'isola tanto piccola, anche per questioni di risparmio, i vaccini di massa vengono somministrati qui, nel Municipio. "Abbiamo superato le 6000 persone, una vaccinazione a cui si accede volontariamente, che si sceglie volontariamente, con questi numeri ci fa ben sperare, per tutto il resto dell'Italia." Una scelta quella campana di dare una priorità alle isole, che ha fatto discutere, ma che tocca varie questioni, come la fragilità del Sistema Sanitario, le difficoltà di trasportare gli ammalati sulla terraferma e la ripartenza dell'economia di zone che si reggono, essenzialmente, sul turismo. "Ho sottolineato, spesso, come la nostra non fosse una richiesta di un privilegio ma una richiesta di aiuto, perché le isole minori sono comunque delle comunità vissute anche d'inverno e d'inverno soprattutto vivere sull'isola, diciamo, i nostri concittadini corrono tanti rischi, anche nell'assistenza sanitaria che è più limitata rispetto ad altri posti perché non c'è continuità territoriale, basti pensare che ogni qualvolta si deve fare un soccorso più complesso, deve arrivare sull'isola l'idroambulanza, in caso Covid, la barella di biocontenimento e con mezzi limitati questi processi sono molto più complessi rispetto a ciò che accade in terraferma, quindi, l'Isola quando è vissuta anche d'inverno è un territorio più fragile che merita un'attenzione in più." Due primati in un solo anno, per questa piccola Isola amata dalla letteratura e dal cinema, essere stata scelta come Capitale della Cultura 2022 e prima Isola ad aspirare a essere Covid free, e spuntano anche i primi visitatori.