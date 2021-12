E' chiaro che sarà necessaria una revisione della quarantena, non credo che sia questo il momento per fare la revisione della quarantena. Perché vede in questo momento circola sia la Omicron, ma circola anche la Delta. Che è quella, che poi è prevalentemente responsabile dei ricoveri e delle persone che vanno in terapia intensiva. E credo, che sia auspicabile una variazione della quarantena, ma probabilmente non oggi, probabilmente un paio di settimane da oggi.