È stato interrogato per ore nel carcere Cerialdo di Cuneo Alessandro Monica, l'unico sopravvissuto della banda della rapina di Grinzane. L'uomo di 34 anni aveva provato mercoledì pomeriggio a rapinare una gioielleria nel cunese con due complici. Durante il colpo il titolare aveva reagito sparando e uccidendo due dei tre rapinatori, lui era rimasto ferito al ginocchio. I carabinieri lo hanno trovato quattro ore dopo l'assalto, in un prato, sdraiato e dolorante, a poche centinaia di metri dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Savigliano. Il padre del ferito, Giovanni Molica, è indagato per favoreggiamento, avrebbe portato il figlio vicino al Pronto Soccorso a 40 km dal luogo della rapina. Secondo l'avvocato del rapinatore, Modica ha risposto a tutte le domande e collaborerà per chiarire la dinamica dei fatti. Nelle prossime ore è previsto un nuovo interrogatorio da parte del PM di Asti Davide Greco, che coordina le indagini. Per il gioielliere di Grinzane si tratta della seconda rapina al suo negozio. Ora è indagato dalla Procura di Asti per omicidio colposo ed eccesso di legittima difesa.