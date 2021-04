Residenti isole partono dal molo di Napoli

"Ischia, non è che siamo tanto male, si poteva fare zona arancione, non zona rossa e quindi, è una zona turistica, specialmente per i negozi, bar che lavorano. Non è Napoli, come devo dire". "Tra le altre cose siamo in una zona anche terremotata, non ci si poteva muovere già a causa delle macerie che ci stanno e adesso ci hanno blindato anche in casa perché, dice che questo non si può fare, là non si può andare". "Speriamo di fare in futuro qualcosa, se passa il Virus". "Se queste sono le regole, bisogna rispettarle. È una situazione che va avanti da tempo, un po' si è stanchi insomma".