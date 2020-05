Rogo Marghera, feriti due operai azienda chimica

29 anni che lavoro qui dentro e ho visto solo esplodere un serbatoio che è ricaduto sopra la motrice della cisterna che stavo scaricando e tanto fuoco, tanto fuoco. E dopo esplosione a catena che stavano cominciando a prendere un pò tutto e io sono riuscito solo scappare via. Se rimanevo la ci lasciavo la pelle. Gli mancano solo due anni per arrivare alla pensione, è un operaio esperto Massimo Bobbo, ma questa volta ha temuto il peggio, era a pochi metri quando la cisterna è esplosa all'improvviso. Acque reflue di produzione dei vari impianti, pm4, pm5. In base alla sua esperienza cosa può aver determinato l'esplosione? Non lo so, stavano facendo un lavoro su quel serbatoio la, però avevano fatto la bonifica, come andava, soffiato, fatto, cioè non capisco. Lo stabilimento è stato praticamente quasi tutto coinvolto nell'incendio, l'impianto contiene moltissime sostanze infiammabili, per cui diciamo, si ipotizza un errore, diciamo, durante le lavorazioni. 10 del mattino, nello stabilimento chimico della 3V Sigma, polo industriale di Marghera. Lo scoppio, le fiamme e la colonna di fumo denso. Intervengono i vigili del fuoco, elicotteri e ambulanze, due feriti gravi. Due feriti, ma di una ditta esterna. Una era disteso prima del cancello, e l'altro si era già spogliato qui fuori, era già qui fuori che... però erano già tutti e due ustionati. Il sindaco di Venezia, Brugnaro, invita i cittadini a non uscire di casa e a mettere stracci bagnati alle finestre. Una precauzione, le fiamme vengono domate, nel pomeriggio il pericolo per la nube tossica rientra, da tempo i sindacati chiedevano maggiore sicurezza all'interno dello stabilimento. Non lavoravamo a volte in perfetta sicurezza, è diversi anni che andiamo avanti così insomma, dopo sembrava che le cose fossero tornate un po' a posto adesso siamo ricaduti indietro di nuovo.