Roma, al via oggi le prime vaccinazioni allo Spallanzani

Qui è tutto pronto, siamo fuori dall'Istituto Spallanzani, un luogo simbolico in un giorno simbolico perché tutto è iniziato qui lo scorso 29 gennaio quando c'è stata la prima coppia di cinesi che sono stati ricoverati qui in fin di vita, è stato un travaglio, è stata una una degenza lunghissima, poi ce l' hanno fatta. Oggi proprio qui verrà vaccinata la prima infermiera. Sarà lei a sperimentare il vaccino, qui a Roma allo Spallanzani e al momento l'ospedale è presidiato, noi siamo fuori ci sono le forze dell'ordine che hanno messo i cordoni. È tutto off limits proprio per garantire che in questo giorno simbolico così importante che tutto vada bene, ci sono tanti giornalisti, siamo tutti qui a raccontare questo primo vaccino. 9750 dosi sono le prime che sono arrivate a Roma alla vigilia di Natale al Tor di Quinto, poi presidiate, controllate dall'esercito. Poi ci sono le dosi che sono arrivate allo Spallanzani, poi ci sono quelle che invece sono arrivate a Pratica di Mare per essere distribuite anche negli altri punti del nostro Paese. Siamo qui, vi racconteremo questa lunga giornata, vi faremo capire e vi faremo vedere come e cosa avverà proprio qui allo Spallanzani dove, come dicevamo, ci sarà la prima infermiera che verrà vaccinata con il vaccino anti covid.