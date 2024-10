Parlarne evoca un momento intimo e privato. Alcuni reagiscono con una risata imbarazzata, altri con curiosità, in ogni caso alla base c’è una domanda: com’è possibile rendere i grattini una professione? Da momento privato a trattamento benessere, la ‘Grattineria Pidipidi’ li ha trasformati in una tecnica eseguita da operatori formati secondo un protocollo studiato con cura, conquistando in poco tempo la generazione Z.

TAG cronacagrattineriamilanoroma