Scuola, Rusconi: trasporto pubblico nel Lazio non funziona

Il servizio pubblico di trasporto non funziona. Non ha mai funzionato prima del Covid-19 più di tanto, nonostante gli sforzi fatti da Regione, Comune, Città Metropolitana è un'impresa titanica. C'è il rischio che altrimenti quel 100% di studenti intasi completamente i mezzi pubblici perché contemporaneamente ci sono anche gli altri lavoratori. Noi avevamo chiesto per tempo che , per esempio, venissero scaglionati anche gli orari degli uffici, delle aziende e dei negozi. Purtroppo si sta agendo solamente sulla scuola.