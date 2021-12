Sileri: Omicron a 50/60%, revisione quarantena non ora

E' verosimile, che la Omicron sia oltre il 50, 60% diciamo, di tutto il virus che in questo momento circola in Italia. Ovviamente per modalità di diffusione, perché questo virus, questa Omicron contagia cinque volte tanto la Delta e la Delta Plus, che erano quelli precedentemente circolanti. Capite bene, che in una settimana, massimo due settimane, ha preso il sopravvento sulla popolazione è positiva. Quindi, sarà il virus col quale dovremo confrontarci nelle prossime settimane. E' chiaro che sarà necessaria una revisione della quarantena, non credo, che sia questo il momento per fare la revisione della quarantena, perché vede in questo momento circola sia la Omicron, circola anche la Delta. Che è quella che poi è prevalentemente responsabile dei ricoveri, e delle persone che vanno in terapia intensiva. E credo, che sia auspicabile una variazione della quarantena, ma probabilmente non oggi, probabilmente un paio di settimane da oggi.