Strage Viareggio, appello bis solo per disastro colposo

Sono stati creati di prescritti, dicevamo, degli omicidi colposi per la strage di Viareggio a seguito dell'esclusione dell'aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza nel lavoro. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, rinviando alla Corte d'appello di Firenze, la riapertura dell'appello bis anche per l'ex ad di Fs Mauro Moretti, da rivalutare la responsabilità per il solo reato di disastro ferroviario colposo. Questi sono dei parenti che hanno ovviamente seguito tutta la mattinata in un momento di grande commozione di lacrime. C'è questa prescrizione, evidentemente, che non sta bene ai familiari che hanno sempre chiesto verità giustizia e sicurezza per Viareggio, così come vedete da questo striscione che stiamo mostrando. Siamo davanti la Corte di Cassazione. Vogliamo provare a sentire anche degli audio, qualcosa, un commento. È molto difficile commentare questa sentenza. Posso dire, per come vanno le cose in questo Paese quando sotto processo ci sono i vertici delle società già è tanto che non siano stati assolti tutti e subito. Ci sarà un secondo processo che riguarderà praticamente tutti e per molti sarà un secondo processo dove discuteremo solo delle pene. Per altri invece verranno ridiscussi alcuni profili anche di responsabilità.