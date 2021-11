Super green pass, obbligo vaccino per 2 mln di lavoratori

Con il Super Green Pass arriva l'obbligo vaccinale per almeno 2 milioni di italiani entro il 15 dicembre, fino ad ora l'obbligo riguardava solamente operatori sanitari e personale delle RSA. Con l'ampliamento deciso dal Governo, oltre 4 milioni di persone dovranno tassativamente essere vaccinate. Un dato significativo perché riguarda circa il 7% della popolazione italiana. Il personale docente e amministrativo della scuola sarebbe molto vicino al traguardo, l'ultimo dato disponibile si riferisce a settembre, quando il 94% dei lavoratori della scuola si era sottoposta al vaccino. Dei circa 100 mila agenti di polizia invece, il 90% sarebbe già in regola e secondo fonti sindacali mancherebbero solamente tra i 10 e gli 11 mila poliziotti. Stesso discorso per gli agenti della penitenziaria, su 36 mila poco meno di 25 mila si sono vaccinati. Anche i militari, i Vigili del Fuoco e i Vigili Urbani dovranno ottemperare all'obbligo. Il calcolo più difficile e incerto, riguarda il personale amministrativo della Sanità, il problema è che non esiste un dato certo su quante persone siano. Chi sceglierà di non vaccinarsi, sarà sospeso dal lavoro senza conseguenze disciplinari e non rischierà il licenziamento.