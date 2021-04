Superlega: tempi e trattativa, punto con direttore Sky Sport

Non si può escludere nulla sui tempi, però sinceramente è complicato che si possa arrivare a una soluzione del genere In tempi così rapidi. Potenzialmente è un'arma, che c'è sul tavolo, anche perché adesso comincia una battaglia, che poi dovrà diventare per forza anche una trattativa tra UEFA, FIFA, leghe nazionali e appunto federazioni e leghe nazionali e appunto i 12. Però credo che sinceramente parlare di questa stagione sia ancora presto, per altro, c'è una notizia da questo punto di vista, che va sottolineata, oggi c'è stato un consiglio, un'assemblea di Lega delle 20 squadre di Serie A, dico 20, perché all'inizio sembrava fossero 17, senza Juventus, Inter e Milan, invece hanno partecipato anche Juventus, Inter e Milan e in questa assemblea sostanzialmente, la notizia è che Juventus, Inter e Milan hanno ribadito all'assemblea la volontà di continuare a partecipare al campionato nazionale. Cosa che sarebbe, ricordiamolo, esclusa dai provvedimenti punitivi di UEFA e federazioni, In caso vada avanti il processo di creazione della Superlega.