Trasnova, sollievo per i lavoratori: trattative continuano

Uno spiraglio nella vertenza Trasnova, mono committente per Stellantis, c'è la proroga della commessa per un anno da parte della multinazionale e il ritiro dei licenziamenti dei lavoratori di Trasnova, Logitech e Tecnoservice. A Pomigliano che conta più di 100 lavoratori si festeggia. "Su richiesta sindacale unitaria si è ottenuta la proroga di 12 mesi di contratti di servizi e quindi la revoca di tutti i licenziamenti". "Io voglio darle una notizia: che abbiamo vinto e quindi non abbiamo perso il posto di lavoro". "Io me l'aspettavo perché so che loro lavorano e sono lavoratori, sarà un Natale bellissimo". Un sospiro di sollievo almeno per il momento, ma c'è preoccupazione per il futuro. Al presidio davanti alla fabbrica di Pomigliano notte e giorno da più di una settimana ci sono anche i lavoratori Stellantis: "Grazie alla lotta dei lavoratori siamo partiti dal fatto che non c'era nemmeno un tavolo di incontro, oggi abbiamo ottenuto un tavolo di incontro e il ritiro dei licenziamenti, resta però uno scenario che è ancora molto grave per la situazione dell' Automotive in Italia". Ora le trattative si spostano su quello che succederà tra un anno".