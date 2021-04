Aumenta il ritmo della campagna vaccinale in Lombardia, aumentano le dosi somministrate. 110 mila nella giornata di ieri, più di quanto era stato annunciato. Merito di un'ulteriore accelerazione impressa a tutti i centri della Regione. Nella bergamasca, in particolare, sono state vaccinate dalle 16 alle 18 mila persone. Nel solo centro di Chiuduno, gestito dall'ASST Bergamo Est, sono state inoculate più di 1900 dosi. "Stiamo tutti dando il nostro contributo, facendo girare questa macchina al massimo dei giri, è una sorta di stress test rispetto a quando saremo a pieno regime. Questo centro a pieno regime avrà 22 linee attive". Uno stress test superato con un po' di gente in fila all'esterno ma con disagi tutto sommato contenuti. I tempi di attesa si sono invece dilatati molto all'Hangar Bicocca, inaugurato solo pochi giorni fa. É uno dei 76 grandi HUB per la vaccinazione massiva presenti nel territorio Lombardo, alcuni come quello allestito al Palazzo delle Scintille in grado di somministrare anche i 10 mila dosi in un giorno. Su indicazione dell'Assessorato al Welfare sostituiranno completamente, nel giro di pochi giorni, i centri più piccoli.