Vaccini Covid, a Fiumicino si riempie l'hub

Una lunga fila di persone in attesa delle somministrazioni, con tanti che aspettano la seconda dose di AstraZeneca. Tra questi, Marco Buglione, il primo ad essere stato vaccinato con il siero Anglo-Svedese 78 giorni fa, sempre qui, all'Hub di Fiumicino. "No, non possiamo dire noi che il vaccino sia difettato per qualche motivo. Abbiamo anche degli articoli che ci confortano, è uscito un articolo ad aprile, sul New England Journal Medicine, quindi parliamo di articoli pubblicati su riviste di impatto internazionale assoluto, che parlano di casi rari trombosi con Astrazeneca, ma se ne parla anche su altri vaccini, non è il vaccino in se, è come il vaccino impatta sulla persona. Questa è la differenza". Seconde dosi di AstraZeneca, prime dello stesso vaccino, per i sanitari che ancora non erano riusciti ad immunizzarsi, e dosi di Pfizer. Gli Hub della Regione Lazio si trasformano, utilizzando anche il vaccino finora somministrato, quasi esclusivamente negli ospedali, ma che adesso è il più distribuito sul territorio. "Negli ultimi sette giorni abbiamo aperto altri due Hub, quindi, Tor Vergata La Vela e Porte di Roma, nel centro commerciale, ci hanno aumentato gli slot vaccinali e quindi si sente che la campagna vaccinale è aumentata e ci sentiamo, come dire, una gran parte attiva di questa campagna vaccinale".