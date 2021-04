Vaccini, Figliuolo: dobbiamo continuare su questa strada

Ho ricevuto proprio pochi minuti fa una telefonata del Presidente Draghi, che mi ha comunicato che grazie a una spinta in ambito europeo, già da questo trimestre arriveranno, a livello europeo 50 milioni di dosi in più, Pfizer, per l'Europa, che tradotte per l'Italia vuol dire, da aprile, questo mese, oltre 670mila dosi, 2,15 milioni a Maggio, oltre 4 milioni a giugno e finalmente una bella notizia, e quindi il piano va avanti così come l'avevo strutturato e come è stato approvato dal Presidente, di questo sono veramente contento perché dopo varie battute d'arresto, dovute alle vicissitudini che che voi tutti sapete, questa notizia mi rincuora. Dobbiamo continuare su questa strada, dopo gli 80 fare i 70 e poi dopo si rivede, poi dopo, con l'arrivo, con l'afflusso massiccio di dosi vaccinali e non ultima la notizia che vi ho appena dato in anteprima, riusciremo ad aprire alle classi produttive e il paese ne esce, ne esce più forte di prima.