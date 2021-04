Vaccini, Ieraci: lavorare a vaccini di seconda generazione

Più il Virus si replica in maniera vertiginosa, vedi Brasile, vedi altri paesi del mondo, e più la possibilità che emergono varianti preoccupanti ai fini dell'efficacia vaccinale è un problema reale, e di questo dobbiamo tenerne conto e dobbiamo comunque attuare delle strategie che ci permettono, comunque, di passare a vaccino di Seconda Generazione. Perchè tutte le grandi Aziende, ormai, parlano chiaramente che stanno lavorando per un vaccino di Seconda Generazione con dentro una variante. Il problema è, la sfida è, quale variante mettere dentro un vaccino di Seconda Generazione? E quanto si muta questa variante? Ecco perché è importante rendere equa la diffusione del vaccino, con un utilizzo estensivo in tutti i paesi del mondo.