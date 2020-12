Vaccini, Sileri a Sky TG24: non possiamo permetterci errori

Abbiamo oltre 400000 dosi da consumare, quindi da fare ogni settimana. Immagino, io voglio essere sicuro, perché non possiamo permetterci errori, nei prossimi giorni questo numero salirà in maniera rapida. Se non dovesse salire in maniera rapida andrà capito dov'è l'errore e andrà chiaramente aggiustato il tiro con vigore e con forza, senza permetterci altri errori nella distribuzione del vaccino. Non dico altri errori nel senso che sono stati comessi fino ad oggi, assolutamente no, ma altri errori nei termini che può capitare che in qualche area del Paese la somministrazione non vado come vogliamo. Ecco, deve essere un'eccezione, non la regola.