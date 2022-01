Vaccino bimbi, appello hub fiera milano: prenotatevi

Mah! Non ci aspettavamo, effettivamente, tutta questa grande adesione alla campagna vaccinale da parte dei genitori. Probabilmente anche il rientro dal weekend di Capodanno ha spinto i genitori, in questa settimana prima dell'inizio dell'attività didattica, a portare i loro bambini per garantire un rientro in sicurezza nelle attività scolastiche. E quindi abbiamo avuto un notevole afflusso di persone, anche non prenotate, che ha creato degli ingolfamenti e delle code. Abbiamo iniziato a separare la fila degli utenti prenotati da quella degli utenti non prenotati, creando un'area dedicata, in modo che possano accedere anche i non prenotati, che si presentano spontaneamente per l'attività vaccinale, ma in momenti in cui i prenotati, appunto, non affollano il centro. Consentendo un regolare svolgimento dell'attività vaccinale.