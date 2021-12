Vaccino bimbi, pediatri: è sicuro, forte raccomandazione

Come società italiana di pediatria c'è una forte raccomandazione a vaccinare i bambini nella fascia di età 5-11 anni. La vaccinazione è sicura, i primi dati lo dimostrano proprio molto fortemente, teniamo conto che oltre ai 2-3 mila bambini valutati abbiamo milioni di bambini vaccinati già negli Stati Uniti, in Canada e in Israele e non ci sono stati effetti collaterali gravi. I bambini vanno vaccinati in questa fascia di età perché, pur con una percentuale inferiore a quella degli adulti e degli anziani, anche i bambini si sono ammalati, alcuni sono stati ospedalizzati, alcuni sono stati ricoverati nelle terapie intensive pediatriche, purtroppo qualcuno ci ha lasciato. Per questo motivo la vaccinazione dev'essere attentamente consigliata per la difesa individuale di tutti i bambini, che hanno lo stesso diritto degli adulti ad essere vaccinati.