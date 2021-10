Vaccino covid 19, esenzioni prorogate fino al 30 novembre

Sono pochissimi quelli permanenti pochi e a specifiche condizioni quelli temporanei. I certificati di esenzione vengono rilasciati solo da quei medici di medicina generale vaccinatori negli hub sul territorio. "L'esenzione totale al vaccino viene fatta solo in rarissimi casi, di reazione allergica agli eccipienti del vaccino documentata. Altrimenti l'esenzione per la seconda dose, quando dopo la prima dose c'è stato un ricovero ospedaliero per pericarditi o miocarditi. Diverso è il discorso per le esenzioni temporanee. Queste vengono fatte se c'è un evento acuto in atto, come per esempio una bronchite oppure una somministrazione di immunoglobuline a dosi massicce o una trasfusione e tutti gli altri sono rifiuti." Pazienti che arrivano con l'avvocato, certificati emessi da medici radiati da tempo. Tutta la responsabilità però è del medico vaccinatore. "Riceviamo abbastanza sovente da parte del paziente delle recriminazioni perché vogliono essere esonerati e a volte non ci sono le condizioni perché lo siano, per cui alcuni pazienti vanno un pochino fuori le righe." La validità della scadenza delle esenzioni è stata prorogata fino al 30 novembre, entro quella data dovrebbe essere digitalizzata, ad oggi però non è così. "La volta che noi facciamo un'esenzione rilasciamo questo foglio che contiene un QR code che però è limitativo per il paziente stesso a cui lasciamo l'esenzione perché purtroppo è valido per il datore di lavoro. Scansionato dalle App non viene letto. E' costretto a spiegare la motivazione dell'esenzione, per cui cioè la privacy del paziente scompare, dovendosi trovare a descrivere a chiunque per entrare al bar, per entrare da qualsiasi parte a dover spiegare a chi sta scannerizzando questo QR code perché ho un'esenzione.".