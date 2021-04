Vaccino, sindaco Cuggiono: delocalizzazione somministrazioni

Le problematiche emerse, sostanzialmente, sono quelle del trasporto, di persone che vengono mandate molto distanti e casi in cui marito e moglie sono convocati in posti diversi, in orari diversi. Il Comune di Cuggiono, come tanti altri comuni della nostra zona, hanno dato la disponibilità di locali in cui effettuare le vaccinazioni quindi riteniamo, ma proprio per una questione anche di velocizzazione delle vaccinazioni quando saranno disponibili i vaccini, che se sarà possibile effettuarli in tutti i comuni, o quantomeno in comuni limitrofi, sia molto più facile e molto più veloce la vaccinazione.