Il vaccino messo a punto da Reithera era anche diventato famoso come “vaccino dello Spallanzani”, eppure l’ospedale non ha partecipato alla Fase 2 di reclutamento dei primi volontari. Dal nosocomio chiariscono che non c’è alcuna intenzione di defilarsi dalla sperimentazione, intanto il prosieguo della ricerca rischia di subire una battuta d’arresto perché i fondi che erano stati promessi non sarebbero ancora arrivati.