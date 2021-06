Nella confusione generale che ruota intorno all'utilizzo del vaccino Astrazeneca, tra regioni che tuttora procedono in ordine sparso e indicazioni ministeriali che vorrebbero essere perentorie, c'è una domanda che aleggia: e il vaccino Janssen? Il preparato Johnson & Johnson, come quello prodotto da Astrazeneca, è un vaccino a vettore adenovirale, utilizza cioè una versione modificata dell’adenovirus come vettore per fornire le istruzioni per sintetizzare nel nucleo delle cellule umane la proteina spike del SARS-CoV-2. Se però alla luce dell'aggiornamento del parere del CTS dell'11 giugno sui pur rarissimi casi di reazioni avverse ai vaccini, il Ministero della Salute indica chiaramente che il preparato Astrazeneca debba essere somministrato solo a persone di età uguale o superiore ai 60 anni, le indicazioni non sono altrettanto chiare per quanto riguarda il vaccino gemello prodotto da Johnson & Johnson, che però viene somministrato in un'unica dose. Approvato dai 18 anni in sù, resta l'indicazione generale di un uso preferenziale del vaccino nelle persone di età superiore ai 60 anni, ma nulla di più. Il perchè lo spiega lo stesso CTS nella sua circolare dell'11 giugno: i dati raccolti sui casi di trombocitopenia trombotica immune indotta da vaccino non permettono di trarre valutazioni conclusive rispetto al rapporto beneficio-rischio relativo al vaccino Janssen, connotato dal vantaggio della singola somministrazione. Sul punto, però, il Sottosegretario Sileri era stato chiaro. "Oggi, con la situazione attuale del virus, questo rischio deve essere portato a zero. Quindi questo tipo di vaccini vengano usati esclusivamente per gli over 60". La somministrazione sopra i 60 anni, dunque, resta raccomandata, anche se nel parere del CTS si aggiunge poi che qualora si determinino specifiche situazioni in cui siano evidenti le condizioni di vantaggio della singola somministrazione, ed in assenza di altre opzioni, il vaccino Janssen andrebbe preferibilmente utilizzato previo parere del Comitato Etico Territoriale competente.