Vaccino Uk, Rasi: sono stati incauti, è un azzardo

Non è una buona idea quella di prendere i dati che ti conservi in busta, mettere il timbro e distribuire anche se ci sono tutti i presupposti perchè sono buoni e confermati però viene meno quell'aspetto di garanzia. Se c'è una sola cosa che non è stata vista i due, trecento esperti che la stanno guardando all'EMA se c'è una cosa che non va è molto probabile che la troveranno o che daranno un'indicazione più precisa, diranno a chi non va usato, a chi è meglio usarlo. Tutta questa cosa ha una grossa importanza nel tempo lungo. I 20 giorni in realtà non cambiano niente se poi questo mette la campagna in condizioni di essere svolta in maniera efficace e continua e veloce. Il mio personale parere che si è stati incauti.