Variante indiana, D'Amato: stop ai voli dall'India

L'ultimo volo dall'India è arrivato stanotte. Nello screening, dopo l'atterraggio, 23 persone sono risultate positive, compreso tutto l'equipaggio e anche il pilota. "Pensiamo che a breve quasi tutto il volo sia positivo, sono stati messi in quarantena, in parte a Cecchignola in parte in un Covid Hotel. Rinnoviamo l'invito a bloccare i voli perché, in questo momento, abbiamo grande difficoltà sia diciamo nel monitoraggio ma anche poi nella gestione di questi passeggeri perché rischiamo di saturare tutti i Covid Hotel con i voli provenienti dall'India". Tutti i positivi e i contatti stretti sono stati isolati in un Covid Hotel di Roma. Mentre si aspettano i risultati del sequenziamento per la ricerca delle varianti allo Spallanzani: Aumentano i contagi nel Lazio, mentre diminuiscono decessi, ricoveri, terapia intensiva. 400 i nuovi casi nelle ultime 24 ore a Roma. A maggio sono previste 1milione e 200mila dosi di vaccino ma ne servono di più. "Abbiamo un crollo nelle forniture di AstraZeneca mentre abbiamo un aumento nelle forniture Pfizer, questo ha portato a riconsiderare alcuni nostri Hub, in particolar modo La Nuvola all'EUR e il Lunga Sosta Aeroporto di Fiumicino, che lavoreranno con Pfizer. Stanotte apriremo alla classe di età 59-58 anni e poi a ritroso, fino diciamo ai 50 anni nei prossimi giorni".