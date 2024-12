Vasco contro Salvini, ironia sul nuovo Codice della strada

"Il ministro Matteo Salvini ha fatto in modo, per il vostro bene, che se avete fumato una canna anche una settimana prima, e venite fermati, potete essere arrestati immediatamente e vi viene ritirata la patente per tre anni. Questo il ministro Salvini ha deciso per il vostro bene di fare". Sono le parole del cantautore italiano Vasco Rossi, utilizzate in un video postato sulla sua pagina Instagram, per commentare le regole del nuovo Codice della strada. "Da oggi - scrive Vasco - anche se siete alla guida lucidi... lucidi sì o lucidi no. Arresto e sospensione della patente per tre anni. Per il vostro bene. Fuori dappertutto il nuovo codice della strada. Invece di guidare - il commento finale - si potrebbe prendere i treni...".