Virus, Crisanti: uso mascherine ha impatto importante su RT

Quando avremo raggiunto una maggiore percentuale di vaccinati penso che sarà possibile levarsi le mascherine all'aperto, su questo non ho dubbi. Per quanto riguarda al chiuso penso che dovremmo cercare ancora di evitare situazioni che favoriscono il contagio perché, guardi, le mascherine hanno un impatto fondamentale sull'RT, quindi sottovalutare il beneficio delle mascherine, secondo me, potrebbe essere pericoloso. Comunque io penso che verso luglio, all'aperto, quando avremo raggiunto probabilmente una percentuale elevata di vaccinati ce le potremo levare. Secondo me le toglieremo completamente verso ottobre-novembre se si dimostrerà che la protezione indotta dalla vaccinazione dura perlomeno un anno.