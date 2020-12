Virus, i commercianti di Napoli: siamo popolo di combattenti

Avevamo la speranza di trovare il sole ma c'è pioggia in tutti i sensi. Il meteo non vi ha aiutato? No, assolutamente no, né il meteo né lo Stato, ci sono parecchie cose che non ci hanno aiutato in questo periodo. Però c'è un po' di speranza di arrivare a Natale vendendo, recuperando un minimo di quello che si è perso? La speranza è l'ultima a morire, perché siamo un popolo di combattenti, a rispetto di chi ci dice che noi napoletani non facciamo niente. Purtroppo anche se ci hanno graziato facendoci aprire, adesso si è messo il cattivo tempo che sicuramente non è un alleato per noi commercianti di abbigliamento, dobbiamo rimandare, ma possiamo chiudere? No! Rimaniamo aperti per spirito di sacrificio.